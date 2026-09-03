Canada đón thêm ôtô nhập khẩu Trung Quốc

Trong giai đoạn tiếp theo, Canada sẽ cho phép thêm gần 33.400 ôtô nhập khẩu Trung Quốc được hưởng thuế suất ưu đãi.

Theo Carscoops, Canada và Trung Quốc hồi tháng đầu năm từng thông báo về một quan hệ đối tác chiến lược mới, trong đó quốc gia Bắc Mỹ sẽ cho phép nhập khẩu 49.000 xe điện từ Trung Quốc với thuế tối huệ quốc (MFN) ở mức 6,1%.

Trong giai đoạn từ ngày 1/3 đến ngày 31/8 vừa qua, đã có tổng cộng 15.603 xe hybrid và ôtô điện được nhập khẩu vào Canada từ Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với trần tối đa 24.500 xe ở đợt đầu tiên. Ghi nhận từ Bộ Toàn cầu Canada cho thấy con số này thấp hơn 8.897 xe so với định ngạch.

Đợt thứ hai bắt đầu từ ngày 1/9 và theo giải thích từ Chính phủ Canada, đợt này “mở cửa” cho 24.500 xe Trung Quốc, kèm theo ngoại lệ cho bất kỳ số lượng chưa sử dụng nào ở giai đoạn một. Do vậy, tổng số xe thực tế mà Trung Quốc có thể nhập khẩu vào Canada ở giai đoạn 2 là 33.397 xe.

Dữ liệu từ Bộ Toàn cầu Canada không cho biết chi tiết lượng xe nhập khẩu tương ứng từng nhà sản xuất, nhưng chuyên trang Automotive News chỉ ra Tesla là bên hưởng lợi lớn nhất. Hãng xe của Elon Musk hiện nhập khẩu dòng Model 3 Premium sản xuất tại Trung Quốc, đang có mặt tại Canada với giá khởi điểm 39.490 CAD (tương đương khoảng 28.553 USD ).

Các hãng xe như Lincoln, Lotus và Polestar được cho là cũng hưởng lợi không nhỏ từ đợt “mở cửa” mới đây của Canada dành cho ôtô Trung Quốc. Lincoln bắt đầu nhập khẩu Nautilus Hybrid hồi tháng 8, dẫn đến doanh số 259 xe bán ra tại xứ sở lá phong trong kỳ báo cáo này.

Nguồn tin từ Automotive News cho hay các dòng xe của BYD, Chery và Geely đang trong quá trình kiểm định, đã được bắt gặp chạy thử nghiệm trên đường phố Canada. Một vài trong số các mẫu xe Trung Quốc nhập khẩu từ Trung Quốc có thể sẵn sàng phục vụ khách hàng Canada sớm nhất vào năm sau.

Với nguyên tắc “đến trước hưởng trước”, có thể vài hãng xe sẽ đẩy mạnh nhập khẩu lượng lớn để tranh suất hưởng thuế suất ưu đãi. Tuy nhiên, Chính phủ Canada được cho là sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến để đảm bảo quyền bình đẳng cho tất cả hãng xe liên quan đến mức thuế MFN chỉ 6,3% dành cho ôtô nhập khẩu Trung Quốc.