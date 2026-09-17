Apple còn gì sau iPhone Duo?

Sau iPhone Duo, Apple vẫn còn nhiều thiết bị đáng chú ý như màn hình thông minh, MacBook Pro cảm ứng và iPhone 18 tiêu chuẩn.

iPhone Duo khi gập lại. Ảnh: Bloomberg.

Sau khi ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone Duo, AirPods 5 cùng loạt Apple Watch mới vào tuần trước, Táo khuyết vẫn còn nhiều thiết bị sắp xuất hiện vào cuối năm nay và đầu 2027. Những sản phẩm đáng chú ý gồm iPhone 18 dòng tiêu chuẩn và màn hình thông minh.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, kế hoạch này gắn liền với lộ trình của tân CEO John Ternus. Cả ông và cựu CEO Tim Cook cho rằng đây là lịch trình "tham vọng nhất trong lịch sử" Apple.

Ngoài ra mắt phần cứng, kế hoạch được kỳ vọng giúp Táo khuyết bắt kịp đối thủ trong lĩnh vực AI. Trọng tâm của dàn thiết bị mới là trợ lý AI với khả năng nắm bắt ngữ cảnh, khai thác thông tin người dùng hiệu quả hơn. Tất nhiên, do mới ở giai đoạn phát triển, lịch trình và các sản phẩm có thể bị Apple thay đổi hoặc loại bỏ vào phút chót.

Thiết bị nhà thông minh và máy Mac mới

Trước mắt, Apple chuẩn bị làm mới dòng thiết bị nhà thông minh vào cuối năm nay. Đầu tiên, HomePod mini (tên mã B525) dự kiến giữ nguyên thiết kế từ năm 2020, thay đổi lớn nhất đến từ chip xử lý đời mới để vận hành Siri AI.

Tiếp theo là Apple TV (tên mã J265). Tương tự HomePod mini, sản phẩm này sẽ dùng chip mới hơn cho Siri AI và cải thiện hiệu năng, không có thay đổi trong thiết kế.

Đáng chú ý nhất là trung tâm điều khiển nhà thông minh (tên mã J490). Theo Gurman, thiết bị sở hữu màn hình vuông, hệ điều hành mới xoay quanh Siri AI.

Màn hình này hỗ trợ để bàn hoặc gắn tường, có thể gọi video và nhận diện khuôn mặt để cá nhân hóa nội dung. Apple từng có kế hoạch ra mắt sản phẩm tại sự kiện ngày 9/9, sau đó dời lịch dự kiến sang đầu tháng 10. Dù vậy, lịch trình cuối cùng vẫn có thể thay đổi.

Các mẫu MacBook Pro trưng bày tại sự kiện Apple. Ảnh: Bloomberg.

Máy tính Mac cũng có nhiều nâng cấp. Apple được cho đang phát triển 2 mẫu MacBook hỗ trợ cảm ứng (tên mã K114 và K116). Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là thay đổi lớn nhất từ khi MacBook Pro có thiết kế mới vào năm 2021.

Dựa trên tin đồn, thiết bị sẽ tích hợp màn hình cảm ứng với tấm nền OLED, dùng chip M5 Pro và M5 Max. Dù vậy, chưa rõ hãng sử dụng tên MacBook Pro hay tách biệt thiết bị lên phân khúc cao cấp hơn.

MacBook Pro cơ bản với màn hình 14 inch cũng sắp được nâng cấp với chip M6 (tên mã J804), tương tự với máy để bàn iMac (tên mã J833). Apple ra mắt chip M6 vào tháng trước cùng Mac mini.

Apple còn phát triển nhiều mẫu iPad để ra mắt trong cuối năm nay và đầu 2027. Với iPad mini (tên mã J510), phiên bản mới dự kiến dùng tấm nền OLED, cho khả năng hiển thị sắc nét tương tự iPad Pro.

Theo Gurman, các thiết bị đang được thử nghiệm với hệ điều hành macOS 27.1 và iPadOS 27.1, dự kiến phát hành rộng rãi cho người dùng vào đầu tháng 10.

Lộ trình đầu năm 2027

Sang nửa đầu 2027, Apple dự kiến tiếp tục đưa màn hình OLED lên iPad Air (tên mã J807 và J837). Trong khi đó, iPad Pro (tên mã J917 và J920) sẽ trang bị chip xử lý mới. Hãng cũng thử nghiệm tản nhiệt buồng hơi cho sản phẩm, tương tự giải pháp trên iPhone 18 Pro.

Cuối cùng là iPad tiêu chuẩn (tên mã J581). Tập trung vào nhóm học sinh sinh viên, sản phẩm dự kiến nâng cấp chip để hỗ trợ Apple Intelligence và Siri AI. Bên cạnh đó là 2 mẫu bút (tên mã B582 và B632), lần lượt cho Pencil Pro và Pencil USB-C thế hệ mới.

Apple dự kiến nâng cấp MacBook Air (tên mã J913 và J915) vào đầu năm sau. Thiết bị giữ nguyên kiểu dáng và kích thước màn hình cũ, chỉ nâng cấp chip xử lý lên M6.

Dòng iPad Pro. Ảnh: Bloomberg.

Với MacBook Neo, sau thành công trên phiên bản đầu tiên, Apple lên kế hoạch giới thiệu thế hệ kế nhiệm (tên mã J701) với chip A19 Pro để mở rộng RAM và tăng hiệu năng.

Tiếp theo, Gurman cho biết iPhone 18 bản tiêu chuẩn (tên mã V67) sẽ không có nhiều đột phá. Thay đổi chủ yếu xoay quanh chip xử lý A20, chuyển thời điểm ra mắt từ mùa thu sang mùa xuân năm sau.

Tương tự, iPhone 18e (tên mã V69) cũng chỉ nâng cấp chip xử lý. Trong khi đó, iPhone Air thế hệ 2 (tên mã V62) có thể đáng chờ đợi hơn với chip A20 Pro tiến trình 2 nm, bổ sung camera góc siêu rộng ở mặt lưng.

Đến cuối năm 2027, Apple tiếp tục triển khai loạt dự án mới gồm máy tính Mac dùng chip M7, kính thông minh, AirPods tích hợp camera và hệ thống an ninh gia đình. Những thiết bị khác còn có Apple Watch, iPhone kỷ niệm 20 năm và iPhone Duo thế hệ 2.

Đây là iPhone mỏng nhất từ trước tới nay iPhone Duo được Apple giới thiệu trong sự kiện rạng sáng 10/9, mỏng hơn cả iPhone Air của năm ngoái.