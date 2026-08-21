Cuộc chiến giá xe Trung tại Việt Nam, khi MPV 7 chỗ về dưới 400 triệu

Cuộc chiến giảm giá của các hãng xe Trung Quốc ngày càng khốc liệt, đưa giá bán của nhiều đại diện xuống dưới mức sàn của phân khúc.

Bước vào giai đoạn thấp điểm của thị trường, hàng loạt các mẫu xe bắt đầu được áp dụng ưu đãi lớn nhằm tìm kiếm doanh số. Ở câu chuyện hạ giá này, các thương hiệu ôtô từ Trung Quốc đang là cái tên đi đầu.

MG giảm đến 110 triệu đồng

MG dường như đang tất tay cho cuộc đua giảm giá tại Việt Nam. Hãng xe Trung Quốc này vừa thông báo chương trình ưu đãi kép cho các sản phẩm phổ thông như MG 5, ZS, HS và G50.

Trong đó, chiếc MPV 7 chỗ G50 đang là cái tên sở hữu mức khuyến mại cao nhất.

Khách hàng mua MG G50 bản MT được tặng gói bảo hiểm vật chất trị giá 60 triệu, ưu đãi hỗ trợ lãi suất 12 tháng trị giá 36 triệu đồng. Ở 2 phiên bản AT Deluxe và AT Luxury, tổng giá trị khuyến mại sau quy đổi lần lượt là 106 triệu và 110 triệu đồng.

Giá của MG G50 MT tại đại lý về dưới mốc 400 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Như vậy trong tháng 8 khi mua MG G50, giá khởi điểm của chiếc MPV chỉ còn khoảng 453 triệu đồng.

Thậm chí ở một số đại lý MG khu vực phía Bắc, khi liên hệ với nhu cầu tìm mua xe MG G50, phóng viên được thông báo giá bán thực tế sau toàn bộ khuyến mại cho bản MT chỉ còn 395 triệu đồng.

Con số này đưa MG G50 về dưới mức giá sàn của phân khúc MPV, thậm chí thấp hơn 2 đại diện thuộc nhóm xe cỡ nhỏ là Kia Morning hay Hyundai Grand i10 tại Việt Nam.

Geely giảm tiền mặt

Ngoại trừ mẫu SUV EX2, toàn bộ các mẫu xe còn lại của Geely đều đang được hưởng ưu đãi tiền mặt. Trong đó, nổi bật là chiếc SUV cỡ lớn Geely Monjaro. Xe có giá khởi điểm 1,099 tỷ nay được giảm còn 999 triệu đồng. Chiếc SUV PHEV EX5 EM-i cũng được giảm từ 789 triệu xuống còn 765 triệu đồng.

Geely Coolray vừa được giới thiệu bản nâng cấp tại Việt Nam với giá dao động 499-599 triệu đồng. Trong tháng 8, khách hàng mua mẫu SUV này được giảm về mức khởi điểm 469 triệu đồng.

Phiên bản nâng cấp của Geely Coolray có giá từ 469 triệu đồng sau khuyến mại. Ảnh: Đan Thanh.

Với Okavango, mức giá khởi điểm sau khuyến mại là 694 triệu, thấp hơn 45 triệu đồng so với con số được niêm yết trước đó. Hiện tại, khách hàng chọn mua xe Geely tiếp tục được hưởng ưu đãi giá sạc tại hệ thống trạm sạc liên kết giữa Tasco Auto và công ty sạc đối tác.

Omoda & Jaecoo miễn phí nhiên liệu

Trong tháng 8, Omoda & Jaecoo tiếp tục triển khai loạt ưu đãi áp dụng với các mẫu xe thuộc 2 thương hiệu Trung Quốc. Đặc biệt, toàn bộ mẫu xe vẫn đang được áp dụng chương trình miễn phí đổ xăng đặc biệt từ hãng.

Cụ thể, khách hàng mua Omoda C5 bản Luxury tiếp tục được ưu đãi chính sách miễn phí 5 năm đổ xăng. Trong khi đó với Omoda C5 SHS-H, thời gian miễn phí đổ xăng được tăng lên thành 8 năm.

Khách hàng mua Jaecoo J7 SHS-P Flagship được hỗ trợ 7 năm miễn phí đổ xăng, đi cùng gói quà tặng gồm bộ sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa T-BOX, bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt trị giá 45 triệu đồng. Gần nhất Omoda & Jaecoo vừa mở bán mẫu SUV Jaecoo J5 với 3 tùy chọn động cơ, 4 phiên bản.

Jaecoo J5 SHS-H được hỗ trợ 7-8 năm miễn phí đổ xăng. Ảnh: Đan Thanh.

Trong thời gian nhận đặt cọc, khách hàng đặt mua sớm được hưởng ưu đãi giá cho toàn bộ phiên bản, đi kèm chương trình miễn phí đổ xăng. Nhờ tổng ưu đãi, giá xe J5 bản xăng được giảm còn 499 triệu đồng.

Hai phiên bản hybrid được hưởng ưu đãi bảo hành 10 năm (hoặc một triệu km) cùng quy đổi 7-8 năm miễn phí đổ xăng, đưa giá bán về mức lần lượt 599-699 triệu đồng.

Đặc biệt, Jaecoo J5 EV thuần điện được quy đổi gói miễn phí sạc đến 30 năm theo quy đổi (tương đương 300.000 km), đưa giá niêm yết từ 749 triệu xuống giá bán 599 triệu đồng.

Động thái giảm giá sâu và bổ sung hàng loạt gói quà tặng quy đổi của các thương hiệu ôtô Trung Quốc không chỉ tạo áp lực lớn lên các đối thủ trong cùng phân khúc, mà còn mang đến cơ hội sở hữu xe giá tốt cho người tiêu dùng. Trong bối cảnh thị trường đang ở giai đoạn thấp điểm, đây được xem là chiến lược cần thiết để kích cầu doanh số và gia tăng thị phần tại Việt Nam.