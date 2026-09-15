Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

Nhóm người dùng bị iPhone Duo thu hút

  • Thứ ba, 15/9/2026 19:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau nhiều năm không bị thuyết phục bởi smartphone gập, một người dùng Android lâu năm cho rằng iPhone Duo đã khiến ông lần đầu muốn đổi hệ sinh thái.

iPhone ảnh 1

iPhone Duo nổi bật khi kết hợp tốt giữa phần mềm và phần cứng. Ảnh: Apple.

Tác giả Dhruv Bhutani của Android Authority cho biết đã sử dụng điện thoại Android trong gần 15 năm. Ông cũng từng trải nghiệm nhiều mẫu smartphone gập. Tuy nhiên, chưa có sản phẩm nào ngoại trừ iPhone Duo khiến ông thực sự muốn chuyển sang dạng thiết bị này.

Theo Bhutani, điểm khác biệt của iPhone Duo nằm ở cách Apple kết hợp phần cứng và phần mềm. Ông cho rằng sản phẩm tạo cảm giác hoàn thiện hơn những thiết bị gập bản thân từng sử dụng. Đây cũng là yếu tố khiến ông lần đầu cân nhắc rời Android.

Về phần cứng, Bhutani đánh giá cao tỷ lệ màn hình rộng kiểu “hộ chiếu”. Thiết kế này từng xuất hiện trên Microsoft Surface Duo và Pixel Fold thế hệ đầu. Theo ông, tỷ lệ rộng phù hợp hơn cho việc nhập liệu và làm việc trên điện thoại gập.

Khi mở ra, iPhone Duo có màn hình trong 7,6 inch. Phần nếp gấp ở giữa vẫn tồn tại nhưng khó nhận thấy hơn.

Dù vậy, trọng lượng của thiết bị vẫn khiến Bhutani băn khoăn. iPhone Duo nặng hơn smartphone gập mới nhất của Samsung. Ông cho rằng đây có thể là đánh đổi chấp nhận được nếu Apple sử dụng bản lề chắc chắn hơn.

iOS mới là yếu tố khiến Bhutani bị thuyết phục nhiều nhất. Tác giả của Android Authority đánh giá cao khả năng chuyển đổi giao diện khi thiết bị thay đổi giữa các trạng thái gập, mở ngang hoặc mở dọc. Ứng dụng có thể thích nghi với kích thước màn hình mà không tạo cảm giác gián đoạn.

Hệ thống đa nhiệm cũng được thiết kế lại cho màn hình lớn. Người dùng có thể chuyển nhanh giữa các ứng dụng, ghim nhiều ứng dụng với nhau và truy cập dock thuận tiện hơn. Tính năng Duo Preview còn biến màn hình ngoài thành kính ngắm trực tiếp khi chụp ảnh.

“Apple không phát minh ra phần lớn ý tưởng phần mềm mới. Họ đưa chúng lại với nhau thành một sản phẩm hoàn chỉnh”, Bhutani nhận xét.

Song, iPhone Duo vẫn có những hạn chế. Máy không có camera tele chuyên dụng, trong khi camera chính chỉ hỗ trợ zoom 2x. Apple cũng loại bỏ Face ID và chuyển sang Touch ID tích hợp ở nút nguồn bên cạnh. Bhutani cho rằng 2 điểm này có thể khiến ông đắn đo nhiều hơn khi đưa ra quyết định thay đổi thiết bị.

Với mức giá niêm yết 1.999 USD, việc đổi hệ sinh thái vẫn là quyết định lớn đối với nhiều người dùng Android. Bhutani cho biết ông muốn trực tiếp cầm thử sản phẩm trước khi mua. Tuy nhiên, iPhone Duo là mẫu điện thoại gập đầu tiên khiến người dùng Android lâu năm này nghiêm túc nghĩ đến việc chuyển sang iPhone.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Apple còn bất ngờ nào sau iPhone Duo?

Apple còn nhiều thiết bị có thể ra mắt cuối năm nay như MacBook Ultra, iPad mini OLED cùng một số sản phẩm nhà thông minh.

26:1565 hôm qua

Điều Apple chưa nói về iPhone Duo

Chiếc iPhone gập đầu tiên từ Apple vẫn giữ một số tính năng quen thuộc, bên cạnh những công nghệ lần đầu xuất hiện.

06:23 11/9/2026

Trải nghiệm nhanh iPhone Duo mỏng nhất từ trước đến nay

Sau nhiều năm đứng ngoài thị trường điện thoại gập, Apple ra mắt iPhone Duo, tập trung giải quyết nếp gập, độ dày và trải nghiệm phần mềm.

05:52 10/9/2026

Minh Hoàng

iPhone iPhone iPhone Duo Android Người dùng Điện thoại

Đọc tiếp

Cục A05 có tên gọi mới

Cục A05 có tên gọi mới

0

Từ ngày 15/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được chuyển đổi tên gọi thành Cục An ninh mạng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý