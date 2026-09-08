Jaguar Land Rover tái cấu trúc, cắt giảm 10% nhân sự

Jaguar Land Rover (JLR) sẽ cắt giảm khoảng 4.000 việc làm trong 2 năm tới thông qua chương trình nghỉ việc tự nguyện, nhằm tiết kiệm khoảng 2,3 tỷ USD.

Theo Reuters, Jaguar Land Rover cho biết sẽ cắt giảm gần 10% lực lượng lao động trong 2 năm tới thông qua chương trình nghỉ việc tự nguyện. Động thái này diễn ra khi ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đối mặt với hàng loạt thách thức, từ sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các hãng xe Trung Quốc đến tác động từ chính sách thuế quan.

Jaguar Land Rover cắt giảm khoảng 4.000 việc làm

JLR, thuộc sở hữu của Tata Motors của Ấn Độ, hiện có khoảng 43.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó khoảng 34.000 người làm việc tại Anh. Hãng có 17 cơ sở tại nước này nhưng chưa cho biết cụ thể việc cắt giảm nhân sự sẽ được thực hiện tại những địa điểm nào.

Jaguar Land Rover (JLR) sẽ cắt khoảng 4.000 việc làm trong 2 năm tới thông qua chương trình nghỉ việc tự nguyện, nhằm tiết kiệm khoảng 2,3 tỷ USD .

Theo kế hoạch, khoảng 4.000 vị trí sẽ bị loại bỏ, giúp JLR hướng tới khoản tiết kiệm khoảng 2,3 tỷ USD . Hãng đồng thời đặt mục tiêu đưa điểm hòa vốn xuống khoảng 300.000 xe mỗi năm, qua đó giảm áp lực lên hoạt động kinh doanh khi doanh số biến động.

JLR dự kiến giới thiệu 5 sản phẩm mới trong 12 tháng tới, đồng thời tiếp tục đầu tư khoảng 20,3 đến 24,4 tỷ USD trong 5 năm tới. Khoản đầu tư này sẽ tập trung vào điện hóa, công nghệ kỹ thuật số, sản xuất tiên tiến và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Các tập đoàn ôtô lớn cắt giảm mạnh nhân sự

Việc JLR đồng thời tinh giản hàng nghìn việc làm và duy trì chương trình đầu tư quy mô lớn cho thấy hãng đang cố gắng cân bằng giữa mục tiêu giảm chi phí trong ngắn hạn và quá trình chuyển đổi sang các công nghệ mới trong dài hạn.

Việc JLR đồng thời tinh giản hàng nghìn việc làm và duy trì chương trình đầu tư quy mô lớn cho thấy hãng đang cố gắng cân bằng giữa mục tiêu giảm chi phí trong ngắn hạn và quá trình chuyển đổi sang các công nghệ mới trong dài hạn.

JLR cho biết việc tái cấu trúc là cần thiết để tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa bộ máy và tăng khả năng chống chịu của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng xe lớn cũng đang phải thu hẹp quy mô. Vào tuần trước, Volkswagen đã thông qua kế hoạch cắt thêm khoảng 50.000 việc làm nhằm ứng phó với tác động từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất và sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các đối thủ Trung Quốc.