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Xe Ôtô

Lại thêm hãng xe địa hình mới ra mắt Việt Nam

  • Thứ sáu, 21/8/2026 17:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thương hiệu xe địa hình thuộc tập đoàn Chery vừa có những động thái đầu tiên cho thấy kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam, phân phối cùng nhà với Omoda & Jaecoo.

ICaur (hay ICar) là hãng xe phong cách địa hình, việt dã thuộc tập đoàn Chery. Vừa qua, trang chủ của thương hiệu này với hậu tố "Việt Nam" vừa bất ngờ xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, báo hiệu cho đợt ra mắt thương hiệu trong tương lai.

Trong trang của ICaur Việt Nam, các bài viết tìm kiếm nhà phân phối cũng đã sớm được đăng tải vào giai đoạn giữa tháng 8. Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai gần, thương hiệu xe địa hình này nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại Việt Nam, về cùng nhà Omoda & Jaecoo.

Trước đó tại nhiều sự kiện của Omoda & Jaecoo, đại diện hãng xe cũng từng hứa hẹn khả năng mở bán dòng xe ICaur tại thị trường Việt. Đặc biệt, các mẫu xe này cũng sẽ được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Hưng Yên. Khi đó, người Việt sẽ có thêm nhiều lựa chọn SUV mang phong cách địa hình với đa dạng trang bị động cơ.

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Trang truyền thông của ICaur Việt Nam bất ngờ xuất hiện. Ảnh: Facebook/Icaur.

Tại các thị trường Đông Nam Á khác như Indonesia hay Thái Lan, ICaur cũng đã mở bán một số mẫu xe, nổi bật như chiếc V27. Đây là chiếc SUV hình hộp với kích thước ngang phân khúc cỡ D tại Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách việt dã kiểu Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser Prado hay FJ.

Tại Indonesia, xe được trang bị động cơ hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), kết hợp giữa máy xăng 1.5L Turbo và motor điện cho công suất khoảng 248 mã lực, mô men xoắn cực đại 300 Nm. Biến thể iWD với 2 motor điện là bản cao cấp hơn, cho công suất tổng đến 448 mã lực, mô men xoắn 505 Nm.

Bộ pin 34,31 kWh dưới sàn xe hứa hẹn mang đến mẫu SUV phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 200 km, phạm vi hoạt động kết hợp lên đến 1.200 km.

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V27 nhiều khả năng là sản phẩm đầu tiên được ICaur giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: ICaur Việt Nam.

Hiện chưa rõ giá bán và thời gian ra mắt của thương hiệu hay dòng sản phẩm ICaur.

Tuy nhiên với định vị hãng xe, ICaur V27 nếu mở bán tại Việt Nam nhiều khả năng có giá bán không dưới một tỷ đồng, phục vụ nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu "xe chơi" thay vì một phương tiện phổ thông.

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