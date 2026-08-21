Mua xe máy điện dưới 30 triệu, lựa chọn nào đáng cân nhắc?

Với tài chính dưới 30 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn các mẫu xe máy điện nào vừa chạy dài, vận hành ổn định và đảm bảo chất lượng?

Với các mẫu xe máy xăng, dưới 30 triệu đồng thường là mức giá thuộc nhóm xe số giá rẻ từ các thương hiệu Nhật Bản. Vậy với cùng chi phí này nếu muốn chuyển sang sử dụng xe máy điện, người mua sẽ có những lựa chọn nào đáng cân nhắc?

Dưới đây là gợi ý của Tri Thức - Znews về những mẫu xe máy điện có giá dưới 30 triệu đồng thuộc thương hiệu uy tín, sở hữu nhiều chi nhánh, trung tâm bảo dưỡng. Các mẫu xe được nhắc đến trong bài cũng được chọn lọc với mức di chuyển trên 120 km/lần sạc, đảm bảo đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của người ở đô thị.

VinFast Feliz II

Với mức giá dưới 30 triệu đồng, các mẫu xe máy điện từ VinFast sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc nhất ở thời điểm hiện tại. Trong đó, chiếc Feliz II sở hữu nhiều ưu điểm đáng chú ý. Feliz II sở hữu thiết kế nhỏ gọn hợp sở thích người trẻ.

Điểm đặc biệt của xe là khả năng linh hoạt gia tăng phạm vi hoạt động tùy nhu cầu người dùng. Với một pin được lắp sẵn trong xe bản tiêu chuẩn, phạm vi hoạt động của Feliz II khoảng 82 km/lần sạc. Nếu có nhu cầu gia tăng phạm vi hoạt động, người mua có thể chọn bản 2 pin.

VinFast Feliz II có giá từ 23 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Feliz II được trang bị khối động cơ BLDC Inhub đạt công suất tối đa 3.000 W, tốc độ tối đa khoảng 70 km/h, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị. Phiên bản thuê pin của Feliz II đang được bán với giá 23 triệu đồng.

VinFast Kyo

Kyo là một trong 2 mẫu xe máy điện mới nhất được hãng nội địa Việt giới thiệu tại Việt Nam. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn, đặc biệt phù hợp người dùng nữ, nhân viên văn phòng tại đô thị. Đặc biệt dù đã được trang bị hộc chứa 2 pin, phần cốp xe vẫn duy trì được mức dung tích khoảng 21 lít.

VinFast Kyo được trang bị động cơ In-hub công suất tối đa 3.000 W (công suất danh định 1.800 W), tốc độ tối đa 64 km/h.

Kyo là mẫu xe máy điện mới nhất được VinFast giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Tương tự Feliz II, người dùng cũng có thể tùy chọn số lượng pin khi mua. Khi lắp 2 pin, xe có thể đạt quãng đường di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy ở điều kiện tiêu chuẩn. Trải nghiệm thực tế khi lái trong đường thử, tốc độ tối đa của mẫu xe có thể đạt đến 70 km/h.

Xe được bán với giá 30 triệu đồng cho bản không kèm pin. Nếu mua kèm một pin, giá của mẫu xe máy điện sẽ tăng lên mức 35,3 triệu đồng.

VinFast Evo Grand

Evo Grand là một mẫu xe điện cũng có khả năng linh hoạt phạm vi hoạt động tùy vào nhu cầu người dùng. Nếu Feliz II và Kyo là 2 đại diện được trang bị pin rời kiểu đổi pin, Evo Grand được nạp điện dưới hình thức sạc.

Khi được lắp một viên pin tiêu chuẩn ở sàn, xe có thể di chuyển khoảng 131 km/lần sạc. Nếu có nhu cầu gia tăng phạm vi hoạt động, chủ xe có thể mua thêm viên pin phụ lắp ở cốp, nâng tổng quãng đường di chuyển lên khoảng 262 km mỗi lần sạc.

VinFast Evo Grand có giá từ 22,5 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Hiện bản tiêu chuẩn của Evo Grand có giá 22,5 triệu đồng. Ngoài ra, người trẻ 16-18 tuổi cần xe máy điện công suất thấp cũng có thể chọn bản Lite với giá 16,5 triệu đồng.

Dat Bike Era E2

Trong dải sản phẩm của Dat Bike, mẫu xe điện Era bản E2 là cái tên hiếm hoi sở hữu mức giá dưới mốc 30 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ dạng side motor, cho công suất khoảng 4,3 kW. Tốc độ tối đa của Era E2 khoảng 82 km/h. Bộ pin dưới sàn cho phép chiếc xe máy điện di chuyển đến 200 km/lần sạc.

Dat Bike Era E2 có giá 29,9 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Quãng đường di chuyển lớn cùng bộ cắm sạc tích hợp sẵn trên xe là ưu điểm của mẫu xe máy điện giá rẻ của thương hiệu này. Hiện, Dat Bike Era E2 đang được bán với giá 29,9 triệu đồng.

Yadea Voltguard P-L và Osta

Các mẫu xe máy điện thuộc dòng Voltguard của Yadea đang được phân phối khá đa dạng tại Việt Nam. Tùy vào thời điểm, số lượng xe tồn kho và phiên bản đang bán có thể khác nhau. Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews, trong tầm giá dưới 30 triệu đồng, Voltguard P-L là bản đang còn bán tại đại lý với mức giá khoảng 29,49 triệu đồng.

Xe được trang bị động cơ công suất tối đa 2.800 W, cho vận tốc khoảng 60 km/h,. Bộ pin Lithium 72V 30Ah dưới sàn để chân cho quãng đường di chuyển khoảng 120 km mỗi lần sạc. Thời gian sạc đầy cũng được đảm bảo trong khoảng 5-6 giờ.

Yadea Voltguard P-L với thiết kế tương tự nhiều mẫu tay ga phổ thông. Ảnh: Yadea.

Nếu Voltguard P-L có thiết kế mạnh mẽ, Osta bản tiêu chuẩn H+ sẽ là lựa chọn chung tầm giá nhưng sở hữu kiểu dáng nữ tính hơn.

Yadea trang bị cho Osta động cơ hub TTFAR, cho công suất 1,5 kW, công suất tối đa 2,75 kW cho phép chạy tốc độ tối đa 63 km/h. Bộ pin Lithium 72V 45Ah cho tầm hoạt động 180 km sau mỗi lần sạc.

Yadea Osta H+ đang được bán với giá 28,99 triệu đồng. Ngoài ra, người mua cũng có thể lựa chọn bản cao cấp hơn là Osta P với đa dạng phối màu, giá 33,99 triệu đồng.