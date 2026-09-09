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Xe Ôtô

Peugeot 408 bản giới hạn ra mắt Việt Nam - chỉ 100 chiếc, tăng giá bán

  • Thứ tư, 9/9/2026 11:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

100 chiếc Peugeot 408 bản giới hạn vừa được mở bán tại Việt Nam, sở hữu nhiều màu ngoại thất cùng logo khắc tên chủ xe đặc biệt.

Thaco vừa giới thiệu bản giới hạn của mẫu Peugeot 408 tại Việt Nam mang tên 408 Sport Edition. Đây không phải là phiên bản riêng mà sẽ là bản nâng cấp cá nhân hóa và có số lượng giới hạn của 3 phiên bản có sẵn của 408.

Xe được bán với giá khoảng 1,039-1,289 tỷ đồng cho 3 phiên bản là Allure, Premium và GT, tăng 50 triệu đồng so với bản thông thường.

Đây là mẫu xe được thiết kế, lấy cảm hứng từ tinh thần đua xe của Peugeot Motorsport tại đường đua Le Mans, kỉ niệm 100 năm hành trình Motorsport của hãng xe.

Dáng của Peugeot 408 vẫn giữ nguyên phong cách SUV Coupe quen thuộc, được thay thế đôi chút về bộ tem, màu ngoại thất và thiết kế mâm. Ở mặt lưới tản nhiệt và cản sau đều được phẩy màu sơn mới, có thể cá nhân hóa theo nhu cầu người dùng với 5 tùy chọn xanh lục, xanh dương, đỏ, nâu và vàng.

Ở thân xe là badge tròn cho phép chủ xe khắc các ký tự riêng như chữ ký cá nhân, biểu tượng theo nhu cầu. Bên trong cabin, xe được phân phối với 3 tùy chọn màu nội thất gồm đen, đỏ và nâu. Mỗi chiếc Peugeot 408 đặc biệt đều được thêu dập nổi logo ở tựa đầu.

Peugeot, Peugeot 408 ảnh 1

Logo ở cột A được khắc tên chủ xe theo sở thích. Ảnh: Peugeot.

Peugeot 408 Sport Edition tiếp tục sở hữu động cơ 1.6L Turbo PureTech cho công suất 218 mã lực, không khác biệt về sức mạnh với bản tiêu chuẩn.

Có thể thấy 408 Sport Edition không phải một mẫu xe hướng đến khách hàng đô thị phổ thông mà nhắm trực tiếp đến người yêu thích thương hiệu, mong muốn sở hữu một mẫu xe có cá tính, độc bản và có giá trị sưu tầm.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Đan Thanh

Peugeot Peugeot 408 SUV bản giới hạn

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