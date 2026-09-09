Vì sao người Việt vẫn ngại xuống tiền dù giá xe chạm đáy?

Giá xe liên tục giảm, khuyến mại ngày càng cao nhưng người Việt vẫn ngần ngại xuống tiền dù đã có kế hoạch. Chuyện gì đang xảy ra với thị trường xe Việt?

Giai đoạn quý III luôn là thời điểm giá xe được đưa về mức thấp, các chương trình ưu đãi liên tục được triển khai trên toàn thị trường. Dù vậy, nhiều người vẫn khá ngần ngại cho việc xuống tiền mua ôtô trong giai đoạn ưu đãi cao.

Trao đổi với phóng viên Tri Thức - Znews, anh Hoàng Nam (TP.HCM) cho biết đã dời ý định mua chiếc ôtô đầu tay sang năm sau. Theo anh Nam, việc chi một số tiền lớn cho việc mua xe ở thời điểm này có quá nhiều rủi ro.

"Ban đầu tôi định mua xe trong thời điểm này vì giá tốt, nhưng chắc đợi thêm đến gần Tết. Bây giờ mua xe trả góp rủi ro quá", anh Nam chia sẻ.

Hoàng Nam cũng không phải người duy nhất có quan điểm này. Nhiều người ban đầu có kế hoạch mua xe vào giai đoạn quý II-III nhằm hưởng các ưu đãi giá. Tuy nhiên đến nay đa số có ý định chờ đợi đến cuối năm hoặc dời dự định sang năm sau. Vậy chuyện gì đã diễn ra?

Lãi suất trả góp tăng cao

Từ giai đoạn đầu quý II, theo nhiều chủ xe, lãi suất sau thời gian ưu đãi đã tăng khá cao, lên từ 10-13%/năm. Đáng nói đến giữa quý III, mức lãi suất được nhiều người cập nhật đã neo cao đến hơn 18%/năm.

Dù được hưởng ưu đãi lãi suất ban đầu 0%, thời gian áp dụng cũng chỉ kéo dài nhiều nhất 12 tháng. Trong khi đó, việc vay mua ôtô là một kế hoạch vay giá trị cao và kéo dài nhiều năm. Nếu mức lãi suất thả nổi liên tục tăng cao, người mua nhiều khả năng phải chịu áp lực lớn mỗi tháng khi đến kỳ thanh toán.

Lãi thả nổi tăng cao trong thời gian ngắn khiến nhiều người e ngại khi mua xe trả góp. Ảnh: Nam Khánh.

Lãi vay mua xe tăng cao trong thời gian gần đây đã khiến nhiều người e ngại với việc xuống tiền mua xe trả góp trong giai đoạn này. Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều bài đăng hỏi ý kiến mua xe trả góp trong giai đoạn này đều nhận được loạt bình luận "cản đường" với lý do tương tự.

Ưu đãi tháng sau cao hơn tháng trước

Giai đoạn quý III luôn là mùa thấp điểm của thị trường xe. Vì vậy để kích cầu mua sắm, các hãng đã liên tục triển khai các chương trình giảm giá, khuyến mại. Điều này vô hình trung khiến người dùng có cảm giác chờ đợi với tâm lý "giá tháng sau tốt hơn tháng trước".

Thậm chí, nhiều người dù đã có kế hoạch mua xe từ đầu năm, vẫn cố gắng chờ thêm vài tháng với mong muốn tiết kiệm thêm vài chục triệu đồng.

Thực tế điều này không sai, một số hãng xe Nhật Bản hay Trung Quốc đã liên tục gia tăng mức khuyến mại theo tháng, đưa giá bán của nhiều mẫu xe chạm đáy phân khúc nhằm câu kéo doanh số.

Mẫu Subaru Forester đời 2024 nay có giá chỉ 839 triệu đồng. Ảnh: Bối Hạ.

Ví dụ Subaru vừa áp dụng mức giá mới cho mẫu Forester VIN 2024 nhập Thái là 839 triệu đồng, thấp hơn gần 200 triệu so với giá bán niêm yết trước đây. Hay BYD cũng đang triển khai ưu đãi giảm tiền mặt với nhiều mẫu xe điện, PHEV như Han, Sealion 6, Seal 5 trong tháng 9.

Song giá xe không thể giảm vô thời hạn. Việc ưu đãi được triển khai ở mốc nào phụ thuộc nhiều vào kế hoạch phân phối và lượng xe tồn kho của thương hiệu.

Ví dụ dễ thấy nhất trong tháng này, Mitsubishi Xpander bản MT đang được giảm 100% phí trước bạ, cộng với các ưu đãi đại lý, đưa giá bán về mức 501 triệu đồng. Mức giá này thực chất đã được hãng duy trì ổn định từ giai đoạn tháng 4 đến tháng 5 khi nhu cầu thị trường bắt đầu giảm sau mùa cao điểm đầu năm.

Loay hoay câu chuyện xăng điện

Sự bùng nổ của dải sản phẩm xe điện cùng các dòng xe hybrid cắm sạc cũng khiến người tiêu dùng rơi vào trạng thái phân vân trước quyết định xuống tiền. Việc thị trường xuất hiện quá nhiều lựa chọn động cơ hoàn toàn mới khiến bài toán mua xe phục vụ gia đình trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Chọn xe xăng hay điện, hybrid hay PHEV, EREV trở thành nỗi lo của người mua xe thời điểm này. Ảnh: Đan Thanh.

Nhóm khách hàng ưu tiên xe xăng truyền thống bắt đầu lo ngại về khả năng giữ giá của phương tiện trong vài năm tới, khi làn sóng xe điện hóa đang diễn ra nhanh chóng. Trong khi đó, người muốn chuyển sang xe điện lại lăn tăn về hạ tầng trạm sạc, tốc độ mất giá của bộ pin cùng các chính sách thuê hoặc mua pin của từng hãng xe khác nhau.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các dòng xe hybrid lai xăng điện hay EREV (xe điện mở rộng quãng đường) càng làm cán cân lựa chọn nghiêng ngả. Người mua xe rơi vào vòng xoáy so sánh giữa chi phí nhiên liệu hàng tháng của xe xăng với sự tiện lợi khi sạc pin của xe điện, khiến quyết định mua xe liên tục bị trì hoãn.

Ở góc độ tích cực hơn, nhiều lựa chọn mua hàng với mức giá hợp lý ở thời điểm này cũng khiến những khách hàng có sẵn khoản tiền "trả thẳng" có thể mang về nhà những mẫu xe ưng ý, đặc biệt là một số mẫu xe đã gần như chạm đáy về giá và thiết kế lại khó lỗi mốt như Mazda CX-5, Subaru Forester hay Suzuki Jimny.