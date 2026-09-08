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Xe EV

VinFast ra xe máy điện mới tại Việt Nam, có thể mở bán ngay tháng 9?

  • Thứ ba, 8/9/2026 18:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

VinFast vừa đăng tải bài viết trên trang, hé lộ 2 mẫu xe máy điện mới với thiết kế hướng tới các tệp khách hàng riêng biệt có thể ra mắt ngay trong tháng 9.

Trên trang chủ của VinFast dành cho nhóm xe máy điện, hãng vừa bất ngờ công bố hình ảnh 2 mẫu xe mới cùng dòng chữ "sắp xuất hiện". Trước đây mỗi khi một ảnh rò rỉ cùng dòng chữ "sắp xuất hiện" hay "coming soon" được VinFast đăng tải trên mạng xã hội, chỉ khoảng 2-3 tuần sau, mẫu xe sẽ được phân phối chính thức.

Vì vậy nhiều khả năng 2 mẫu xe mới cũng sớm được giới thiệu với người dùng Việt trong tháng 9.

Nhìn vào hình ảnh, có thể thấy VinFast có lẽ tiếp tục áp dụng cách mở bán 2 mẫu xe hướng đến 2 tệp khách hàng khác nhau ở lần này.

Mẫu xe bên trái với phần yên cao, đầu xe to cùng mâm xe có kích thước lớn, hướng trực tiếp đến khách hàng nam giới. Trong khi đó chiếc xe máy điện bên phải lại sở hữu cụm đầu xe quen thuộc hơn, tương tự Feliz hay Evo. Dáng xe cũng nhỏ gọn với yên thấp, tập trung thu hút khách hàng nữ.

VinFast, xe máy ảnh 1

Bài viết giới thiệu 2 mẫu xe máy điện sắp ra mắt từ VinFast.

Hiện tại thông tin chi tiết về xe hay thông số động cơ vẫn chưa được tiết lộ. Ngay bên dưới bài viết, nhiều người cũng kỳ vọng vào một mẫu xe máy điện mạnh mẽ tương tự Kinet vừa được mở bán, nhưng sở hữu bộ pin dung lượng lớn hơn, cho phép người lái di chuyển khoảng 200 km sau mỗi lần sạc.

Với hệ thống tủ đổi pin ngày càng dày đặc, nhiều khả năng 2 mẫu xe mới cũng có thể được trang bị bộ pin dưới cốp xe có thể linh hoạt hoán đổi. Khi đó, dải sản phẩm xe máy điện đổi pin của VinFast sẽ càng trở nên đa dạng hơn.

Mức giá của xe cũng đang được giữ kín. Thế nhưng nhìn vào kiểu dáng, ta có quyền kỳ vọng vào 2 mẫu xe với giá dao động 20-30 triệu đồng, nhằm tạo sự cách biệt với VinFast Kyo và Kinet vừa được ra mắt cách đây không lâu.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Đan Thanh

VinFast xe máy VinFast Kyo Kinet Evo xe máy điện

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