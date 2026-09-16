Xe Trung Quốc từ tồn kho đến mới ra mắt đều giảm giá sâu tìm doanh số

Dù đã tồn kho từ 2024-2025 hay mới ra mắt, không ít mẫu xe Trung Quốc đều đang được hưởng ưu đãi lớn nhằm tìm kiếm doanh số.

Câu chuyện xả kho xe số VIN 2024 hay 2025 đã không còn quá xa lạ với thị trường. Tuy nhiên ở giai đoạn thấp điểm này, ngay cả những tân binh vừa được giới thiệu cũng được gia hạn khuyến mại nhằm câu kéo doanh số. Đây chính là tình trạng chung của nhóm xe Trung Quốc tại Việt Nam trong tháng 9.

BYD giảm hàng chục triệu đồng

BYD đang là hãng xe tất tay nhất trong lần khuyến mại này khi tổng giá trị ưu đãi khoảng 100 triệu đồng. Cụ thể, người mua BYD Han EV bản Performance đang được tặng kèm ứng dụng BYD App trị giá 14,9 triệu, bộ thảm sàn, sạc treo tường và bộ thiết bị sạc, chuyển đổi nguồn điện chính hãng. Tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 47 triệu đồng.

BYD Seal 5 số VIN 2025 được giảm 100% phí trước bạ. Ảnh: Phong Vân.

Nếu đặt mua mẫu xe đời cũ (số VIN 2025), khách hàng sẽ được giảm thêm 20 triệu đồng và tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất trị giá 17,9 triệu đồng.

Nổi bật là chiếc BYD Seal 5 số VIN 2025 đang được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ, tương đương khoảng 69,6 triệu đồng. Khách hàng mua xe tháng 9 được tặng thêm 15 triệu tiền mặt và gói phụ kiện sạc trị giá 11,5 triệu đồng.

Geely đi kèm loạt quyền lợi

Khách hàng mua các mẫu xe từ Geely trong tháng 9 đang được hưởng loạt quyền lợi trực tiếp từ nhà phân phối Tasco. Cụ thể, người mua được hỗ trợ bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc trong một năm, gói cứu hộ nâng cao VETC 24/7 và đặc quyền sử dụng Co-Club tại hệ thống Tasco Auto.

Sau khi hoàn tất thanh toán, khách hàng được nhận thêm 200.000 điểm VETC Loyalty có thể sử dụng nhằm quy đổi sang các dịch vụ cùng hệ thống.

Geely EX2 có giá khởi điểm 459 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Trong dải sản phẩm Geely tại Việt Nam, EX2 đang là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất. EX2 được bán với 2 phiên bản là Pro và Max, giá lần lượt là 459 triệu và 499 triệu đồng.

GAC giảm giá xe mới

Chiếc GAC GS3 Emzoom vừa ra mắt tại thị trường Việt cách đây không lâu nhanh chóng được hưởng ưu đãi đến 40 triệu đồng trong tháng 9. Cụ thể, xe được bán với giá ưu đãi 599 triệu thay cho mức niêm yết 639 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng mua xe được hưởng gói bảo hành và miễn phí nhân công bảo dưỡng trong 7 năm (hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước). Chương trình miễn phí dịch vụ cứu hộ 24/7 cũng được áp dụng trong khoảng thời gian tương tự.

GAC GS3 Emzoom được giảm từ 639 triệu còn 599 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Tại Việt Nam, xe được bán duy nhất bản R, trang bị khối động cơ 1.5L Turbo GDI kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Thiết lập này sản sinh công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong 8 giây.

Omoda & Jaecoo kéo dài ưu đãi tiên phong

Khi vừa ra mắt Jaecoo J5, Omoda & Jaecoo đã triển khai chương trình ưu đãi cho nhóm khách hàng tiên phong, hứa hẹn sớm kết thúc khi đủ số lượng khách hàng đặt mua.

Thời điểm đó, Jaecoo J5 xăng có giá khuyến mại 499 triệu đồng, 2 phiên bản J5 SHS-H đang có giá ưu đãi 599-669 triệu đồng. Riêng Jaecoo J5 EV Flagship được miễn phí sạc 30 năm, quy đổi ưu đãi giúp giá bán giảm xuống còn 599 triệu đồng.

Mức ưu đãi dành cho khách hàng tiên phong của Jaecoo J5 được kéo dài hết tháng 9. Ảnh: Phong Vân.

Chương trình tiếp tục được giữ nguyên trong tháng 9, theo thông báo từ Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Sang tháng 10, J5 bắt đầu đợt điều chỉnh giá mới. Jaecoo J5 bản Premium (bản xăng) sẽ được tăng lên mức giá 505 triệu, trong khi J5 EV Flagship được tăng lên mức 606 triệu đồng.

MG G50 VIN 2025 giảm đến 110 triệu đồng

Các mẫu xe số VIN 2025 của MG đều đang được giảm giá sâu nhằm xả kho trong giai đoạn thấp điểm của thị trường. Nổi bật trong số đó là chiếc MG G50.

Cụ thể, mẫu MPV đang được tặng bảo hiểm vật chất trị giá 60 triệu đồng, đi cùng gói hỗ trợ lãi suất dao động 36-50 triệu đồng. Tổng giá trị quà tặng lên đến 110 triệu đồng. Trong khi đó ở đại lý, MG ZS số VIN 2024 cũng được giảm sâu hơn 100 triệu, đưa giá bán về dưới mức 400 triệu đồng.

Khách mua MG G50 được giảm tổng đến 110 triệu đồng trong tháng 9. Ảnh: Phúc Hậu.

Các sản phẩm còn lại như MG 5, MG HS hay ZS số VIN 2025 cũng được hưởng ưu đãi giảm giá trong tháng 9.

Ví dụ mẫu xe MG 5 1.5 bản STD và LUX số VIN 2025 đều được được áp dụng ưu đãi lãi suất và hỗ trợ phí trước bạ trị giá khoảng 57-62 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mại, giá của mẫu sedan này được giảm về mức 431-466 triệu đồng.